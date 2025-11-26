Голый мужчина задержан в Техасе за ограбление ювелирного магазина

Инцидент произошел 22 ноября: злоумышленник на автомобиле врезался в здание, после чего ворвался внутрь, разбил витрину с драгоценностями и скрылся с добычей. При попытке остановить его 60-летний сотрудник магазина получил травмы — преступник сбил его машиной и ударил дверцей автомобиля. Пострадавшего госпитализировали.

Бросив автомобиль на шоссе, грабитель попытался скрыться пешком. Когда полицейские наткнулись на подозреваемого, он, пытаясь уйти от погони, снял с себя всю одежду. Однако эта отчаянная мера не помогла — его задержали в голом виде. Личность арестованного, 38-летнего мужчины, не разглашается. Ему предъявлен целый ряд обвинений, включая ограбление и нападение.

Ранее сообщалось о том, что голый бородач напугал жителей Москвы.