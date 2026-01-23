Гонка спутников: Россия сделала новый ход, о котором объявили в стенах МФТИ

Президент России Владимир Путин заявил о планах по развитию отечественной космической группировки. Соответствующее заявление прозвучало во время встречи с учащимися Московского физико-технического института. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча со студентами и выпускниками одного из ведущих технических вузов страны прошла в преддверии Дня российского студенчества. В рамках диалога глава государства обозначил развитие космической инфраструктуры как закономерный и продолжающийся процесс.

Тема укрепления потенциала в космической сфере стала частью обсуждения во время рабочего визита президента в вуз. Мероприятие было приурочено к приближающемуся профессиональному празднику учащихся.