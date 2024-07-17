Гонщик из Коломны одержал победу на международном ралли-марафоне «Шелковый путь»

Коломенец Алексей Наумов стал двукратным победителем экстремального ралли-марафона, проехав по маршруту более 5 тысяч километров.

«Шелковый путь» начался в Томске и завершился в Улан-Баторе. С 5 по 15 июля гонщики путешествовали на заданном пути, сталкиваясь с разнообразной погодой и преодолевая сложные участки. Например, им попадались горные перевалы и даже пески Монгол Элс и пустыни Гоби. Ралли-рейд был непростым и местами драйвовым: 2988 километров скоростных участков и 2256 км дорожных секций между бивуаками, всего — 5000 км.

Среди участников — пилоты и штурманы из 13 стран мира, это 100 экипажей. Отметился и гонщик из Коломны Алексей Наумов. Несмотря на высокую конкуренцию ему удалось выиграть. Он стал одним из лучших в общем зачете и категории «кросс кантри 450».

«Соперник задал отличный темп гонки, молодой, конечно, быстрый, но я – опытный», — поделился впечатлением от победы Алексей в своих социальных сетях.

Отметим, это не первый успех коломенца на «Шелковом пути». Победа стала второй для гонщика.