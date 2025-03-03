Гонщики из Пушкино вернулись из Саратова с победой на соревнованиях по автомногоборью

Сборная команда юношей и девушек из Пушкино достойно представила Московскую область на межрегиональных соревнованиях по юношескому автомногоборью памяти основателя юношеской автошколы Кокушкина А.А.

Мероприятие состоялось в Саратове. С 1 по 3 марта спортсмены из разных регионов России состязались в скоростном маневрировании на автомобиле. Важно было не только показать умение управления на большой скорости, но и соблюдение и знание правил дорожного движения. В состав сборной вошли представители детско-юношеского спортивно-технического клуба «Дивизион юниор».

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

«Поздравляем гонщиков, директора клуба Светлану Паршкову и тренерский состав с замечательными результатами на соревнованиях и ждем возвращения в родное Пушкино», — отметили в администрации муниципалитета.

Победителей определили по итогам трех конкурсов: классическое и нестандартное скоростное маневрирование, а также ответы на вопросы на знания дорожного движения (на время). Первое место в дисциплине по нестандартному скоростному маневрированию в личном зачете занял Семен Бурдин, второе — Ника Савушкина, третье — Надежда Лапина. В командных зачетах клуб из Городского округа Пушкинский занял второе место в нестандартном скоростном маневрировании и абсолютном зачете. Решение билетов по ПДД принесло спортсменам третье место.