Google обязали выплатить $314 млн за незаконное использование данных

Суд присяжных в Калифорнии принял решение по групповому иску, обязывающее Google выплатить компенсацию в размере $314 млн. Причиной стало неправомерное использование данных мобильного трафика пользователей операционной системы Android, сообщило издание Bloomberg.

Иск был инициирован жителями штата Калифорния в 2019 году. Google обвинялась в том, что незаконно использовала оплачиваемый пользователями мобильный интернет-трафик для сбора информации об их действиях. По утверждению истцов, собранные сведения компания могла использовать в целях продвижения собственных бизнес-интересов.

В частности, как отмечает издание, неправомерно полученная информация позволяла Google создавать более точную таргетированную рекламу и улучшать свои картографические сервисы.

Представитель Google Хосе Кастаньеда заявил о намерении компании обжаловать вынесенное решение, выразив с ним категорическое несогласие. Он подчеркнул, что сбор данных осуществлялся в рамках пользовательских соглашений.

Ранее в Госдуме сообщили, что необходимо для оживления YouTube в России.