Google ограничил россиянам право переименовывать объекты на картах

Функция переименования объектов на картах Google исчезла из доступных опций для пользователей из России, сообщило РИА Новости. Это право все еще имеют жители Азербайджана, Армении, Молдавии, Киргизии, Украины и Казахстана.

Функцией переименования особенно любят пользоваться подростки, которые меняют названия своих школ на карте. Так, например, в казахстанской республике можно найти «школу №42 здесь только сигмы», «школа 32 имени Курта Кобейна».

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин выразил мнение, что переименование объектов на картах может способствовать лучшему регулированию работы карт, однако в системе модерации таких изменений есть свои слабости, и не всегда эта функция работает эффективно.

Ранее сообщалось, что Google Maps не изменил российские названия населенных пунктов в Крыму. Отмечалось, что переименованный, например, Украиной населенный пункт на полуострове остался со своим прежним историческим названием.