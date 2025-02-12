Сервис Google Maps из США оставил без изменений названия городов и населенных пунктов в Крыму, которые были установлены в 1930-1940-х годах, сообщило РИА Новости.

В частности, на карте можно увидеть город Красноперекопск, который в 2023 году был переименован в Яны Капу на Украине, а также населенные пункты Советское, Комсомольское, Октябрьское, Кировское, Орджоникидзе и Красногвардейское, которые получили крымско-татарские названия.

Пользователи из других стран также могут видеть эти официальные названия. Переименование населенных мест и улиц, а также снос памятников, связанных с советской эпохой, начались на Украине в 2015 году в рамках закона о декоммунизации. Киев инициировал борьбу не только с советским наследием, но и со всеми аспектами, связанными с Россией.

Ранее сообщалось, что суд в Москве запретил Google продолжать судиться в Калифорнии.