Google отнимает трафик: новый ИИ-поиск будет выдавать ответы без ссылок на сайты

Google объявила о кардинальной перестройке поисковой системы, которая, по мнению экспертов, способна нанести сокрушительный удар по независимой цифровой журналистике. Компания отказывается от привычного вывода ссылок в пользу полностью диалогового ИИ-интерфейса, извлекающего информацию напрямую с сайтов и не направляющего на них трафик.

Уже на следующей неделе будет запущена обновленная «интеллектуальная поисковая строка». Вместо списка ссылок пользователи увидят интерактивное ИИ-окно, способное вести диалог, давать развернутые ответы, создавать руководства и самостоятельно формулировать уточняющие запросы. Летом 2026 года появятся «информационные агенты» — ИИ-помощники, которые будут собирать новости и обновления по заданным темам без участия пользователя. Глава поискового подразделения Google Лиз Рейд объяснила принцип их работы: агент сможет отслеживать рыночные движения по конкретным параметрам, составлять план мониторинга, подключать необходимые данные в реальном времени и сообщать пользователю, когда условия выполнены, предоставляя сводное обновление со ссылками для дальнейшего изучения.

По данным TechCrunch, уже сегодня более 2,5 миллиарда пользователей ежемесячно прибегают к функции AI Overviews, а диалоговым режимом поиска пользуется миллиард человек. Совокупность этих изменений, как предупреждают эксперты, вероятно, еще сильнее сократит переходы с Google на сайты издателей, что уже привело к закрытию некоторых медиа, зависящих от рекламных доходов. Ключевая проблема в том, что Google будет использовать контент сайтов для своих ИИ-сводок, не предоставляя взамен трафика, а скорость внедрения изменений не оставляет издателям времени на адаптацию.