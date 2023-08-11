Google Play удалил у себя мобильное приложение «Авито»

Все попытки корреспондента «Подмосковье Сегодня» открыть приложение не увенчались успехом. В соцсетях пользователи также сообщают, что мобильная версия сервиса объявлений «Авито» авито исчезло из магазина Google Play.

При этом есть информация, что «Авито» по-прежнему доступно пользователям сети для скачивания на мобильных устройствах в App Store.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение «Тинькофф банка» удалили из Google Play. При поиске приложения пользователи не могут найти его. При этом другие приложение финансовой организации доступны. Так, например, еще можно скачать приложения брокера «Тинькофф инвестиции» и оператора «Тинькофф мобайл».

В марте 2023 года приложение «Тинькофф банка» пропало из App Store – сервиса компании Apple. Оттуда пропали и другие приложения финансовой организации после того, как она попала под ограничения в рамках 10-го пакета санкций Евросоюза, а также Великобритании. Позже в отношении «Тинькофф банка» ввели санкции Канада и США.