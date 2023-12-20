Google получил третий оборотный штраф

Таганский суд Москвы назначил корпорации Google еще один оборотный штраф за отказ удалить с видеохостинга YouTube фейки о специальной военной операции на Украине, контент экстремистского характера, а также за распространение ЛГБТ*-пропаганды. Об этом в среду, 20 декабря, сообщили РИА Новости со ссылкой на решение судьи Марины Орлову.

«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 13.41 КоАП РФ... Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллиардов 611 миллионов 738 тысяч 636 рублей 60 копеек», – сообщила Орлова.

Как отмечают РИА Новости, заседание началось с того, что юрист попросил предоставить сведения о полномочиях должностных лиц, которые составили протокол, а также вызвать на допрос специалистов Роскомнадзора, с участием которых были сделаны скриншоты с соответствующей информацией на YouTube.

Источник отмечает, что юрист утверждал о наличии разночтения в датах и времени скриншотов, которые были проставлены машиной вручную. На это судья Орлова ответила отказом.

За повторный отказ удалить с YouTube видеоролики с фейками о спецоперации, материалами об ЛГБТ* и экстремистские ролики Роскомнадзор составил протокол по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ. Как отмечали в ведомстве, эта информация может подвигнуть несовершеннолетних к совершению противоправных действий, а также создает угрозу для их безопасности.

Этот штраф для компании Google стал третьим. В 2021 году корпорация получила штраф в размере 7,2 млрд рублей по указанной статье.

Google – американская многонациональная технологическая компания, которая специализируется на искусственном интеллекте, онлайн-рекламе, технологиях поисковых систем, облачных вычислениях, компьютерном программном обеспечении, квантовых вычислениях, электронной коммерции и бытовой электронике. Она была основана Ларри Пейджем и Сергеем Брином в 1998 году.

Ранее мы сообщали, что глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил президенту РФ Владимиру Путину создать специальный институт для надзора за деятельностью крупных IT-компаний, таких, например, как Google. Фадеев заявил, что целью такого шага должно стать обеспечение информационной безопасности граждан.