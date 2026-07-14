Google убрал выбор поисковика для швейцарцев, а в Европе оставил: начато расследование
Reuters: Швейцария запустила расследование из-за одной настройки Android
Антимонопольный орган Швейцарии начал расследование против Google. Как сообщило Reuters, федеральная комиссия по вопросам конкуренции COMCO выяснила, что техногигант отключил для швейцарских пользователей Android возможность выбирать поисковую систему при первоначальной настройке устройства. В других европейских странах такая опция сохранилась, а в конфедерации система автоматически устанавливала Google Search.
В COMCO подчеркнули, что на цифровых рынках настройки по умолчанию играют решающую роль, и, убрав экран выбора, компания ограничила видимость альтернативных поисковиков. Комиссия усмотрела в этих действиях признаки недопустимого ограничения конкуренции.