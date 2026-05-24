Гора мертвецов: почему тело Натальи Наговициной рискует навсегда остаться на Пике Победы

Высотные риски Тянь-Шаня: перспективы эвакуации погибшей альпинистки

Официальное обсуждение возможности и сроков эвакуации тела пермской альпинистки Натальи Наговициной, трагически погибшей на склонах Пика Победы в Кыргызстане, начнется не ранее июля — августа. Именно на этот период приходится официальное открытие нового летнего сезона высотных восхождений. Соответствующее заявление в интервью журналистам сделал опытный альпинист Александр Яковенко.

Специалист особо подчеркнул, что на указанном экстремальном высотном участке горы в настоящее время находятся тела и многих других погибших ранее восходителей. Государственные спасательные отряды не имеют технической возможности провести работы по их спуску из-за запредельного уровня опасности для жизни самих спасателей.

Запредельные технические сложности для поисковых групп

По словам Александра Яковенко, даже хорошо подготовленные частные специализированные экспедиции, которые ранее предпринимали попытки добраться до этого труднодоступного сектора Тянь-Шаня, не сумели справиться с поставленной задачей. Главными непреодолимыми препятствиями для коммерческих групп остаются колоссальные технические трудности и критически высокий уровень риска. Близкие родственники Натальи Наговициной на текущий момент категорически отказались давать какие-либо комментарии прессе по поводу сложившейся ситуации, передает региональное издание «КП-Пермь».

Ранее официальные представители Министерства по чрезвычайным ситуациям Киргизии (МЧС КР) также выступили с заявлением, подтвердив, что любая гипотетическая операция по поиску и транспортировке тела погибшей россиянки несет в себе прямую смертельную угрозу для жизни альпинистов-спасателей. В ведомстве акцентировали внимание на том, что организация любых высотных поисково-эвакуационных мероприятий в районе Пика Победы напрямую зависит от капризов погоды, текущего уровня лавинной опасности, физического состояния ледовых маршрутов и наличия уникальной сыгранной команды профессионалов экстра-класса.

Хроника трагических событий на Пике Победы

Наталья Наговицина получила тяжелый закрытый перелом ноги во время затяжного спуска с вершины Пика Победы (высота 7439 метров) еще 12 августа 2025 года. Из-за характера травмы женщина полностью лишилась возможности передвигаться самостоятельно и на протяжении длительного времени оставалась на высоте около 7100 метров в районе скалы «Птица», ожидая квалифицированной помощи. Иностранные коллеги-альпинисты оставили ей базовый набор для выживания: палатку, спальный мешок и газовую горелку, однако эвакуировать пострадавшую своими силами из-за бушевавшей непогоды не смогли. Позже один из помогавших ей иностранных спортсменов скончался от отека мозга.

Проводимая государственными органами Киргизии спасательная операция столкнулась с серией неудач, включая жесткую посадку военного вертолета Минобороны КР на леднике, в результате которой травмы получили сами пилоты и спасатели. Все последующие наземные попытки пробиться к раненой альпинистке через штормовой ветер и метели также завершились провалом.

Спустя несколько недель, 2 сентября 2025 года, в ходе проведения дистанционной воздушной разведки с помощью специализированного дрона специалисты зафиксировали на видеокамеру лишь пустую и разорванную шквалистым ветром палатку. Никаких следов самой спортсменки обнаружить не удалось. После детального анализа всех факторов и временных рамок выживания в условиях экстремально низких температур Наталья Наговицина была официально признана погибшей.