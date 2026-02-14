«Гора снега и наледи». Обрушение козырька на входе в больницу в Котовске привело к гибели человека

В результате обрушения козырька при входе в медицинское учреждение погиб человек. Информацию об этом распространила пресс-служба региональной прокуратуры в своем официальном телеграм-канале.

Чрезвычайное происшествие случилось в здании больницы, расположенном на улице Советской. По предварительным данным, конструкция не выдержала тяжести скопившихся на ней снежных масс и наледи. В момент, когда козырек рухнул, под ним оказался проходящий мужчина.

В региональном управлении Следственного комитета уточнили, что жертвой стал местный житель 1955 года рождения. По данному факту следователи уже инициировали уголовное производство. Действия (или бездействие) ответственных лиц квалифицированы по статье, предусматривающей ответственность за халатность. В настоящий момент правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства случившегося, проводя комплекс необходимых проверочных мероприятий.

Ранее сообщалось о том, что почти 20 КТ-аппаратов ввели в работу в больницах Подмосковья за три года.