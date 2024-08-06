Горадминистрация: удар по Киеву был нанесен «Искандерами»

Киевские власти подтвердили ракетную атаку со стороны России на столицу Украины. В то же время там утверждают, что все российские ракеты «Искандер» якобы были успешно поражены в небе силами ПВО.

Ранее сообщалось, что в Киеве местными жителями были зафиксированы не менее пяти прилетов российских «Искандеров». Также громко было в Конотопе, Сумах и Белой Церкви.

В местных пабликах продолжают передавать о прилетах в Киевской области. В частности, сообщается о попадании российских ракет и беспилотников по военным целям в Броварах.

Напомним, минувшей ночью ВС РФ «Искандером» уничтожили пункт дислокации иностранных наемников с 80 боевиками в Балаклее.