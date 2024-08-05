ВС РФ «Искандером» уничтожили пункт дислокации иностранных наемников с 80 боевиками в Балаклее

Российские войска провели результативную ракетную атаку в Харьковской области, ликвидировав пункт дислокации иностранных наемников ВСУ в городе Балаклея, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточнил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма, удар по вражеской силе был нанесен при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

«Ракетным подразделением группировки нанесен удар оперативно-тактическим ракетным комплексом „Искандер-М“ по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи», — сказал Бигма.

Руководитель пресс-центра группировки войск «Запад» добавил, что в результате ракетного удара было ликвидировано не менее 80 иностранных наемников.

Ранее поступила информация о том, что более 400 женщин погибли в рядах ВСУ.