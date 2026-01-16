Гордеев день: почему 16 января нельзя рассказывать о своих успехах

По народному календарю 16 января отмечается Гордеев день. Эта дата, приуроченная к памяти раннехристианского мученика Гордия Каппадокийского, в славянской традиции обросла множеством поверий, запретов и обрядов, направленных на защиту дома и семьи, передает МК.

Считается, что главная опасность этого дня связана с гордыней. Под строжайшим запретом находится любое хвастовство — успехами, здоровьем, достатком или детьми. Согласно поверьям, такая похвальба может привести к сглазу и последующим потерям. Также не рекомендуется тяжело трудиться после захода солнца, так как такая работа считается бесполезной и способной навлечь неудачи.

Существует ряд бытовых запретов. В Гордеев день не следует выносить мусор из жилища, чтобы случайно не «вымести» вместе с ним благополучие. Опасно оставлять открытыми двери и окна, а также немытую посуду на столе — это может привлечь в дом болезни и нужду. Не стоит надевать новую одежду, особенно молодым девушкам, чтобы не лишиться удачи. День предназначен для тишины и семейного круга, поэтому шумные застолья и прием гостей не приветствуются. Также не рекомендуется делиться планами или отправляться в дальние поездки.

К разрешенным и поощряемым действиям относятся обряды по защите дома и скота. Чтобы уберечь животных от болезней, над входом в хлев вешали сальную свечу. Важным ритуалом было задабривание домового — ему оставляли угощение, например, пирог или молоко, с просьбой охранять хозяйство.

Среди кулинарных традиций дня — обязательное употребление в пищу творога или сырников, что, по поверью, сулит сытый год. Домашний скот кормили особой сытной кашей на молоке. День также считался благоприятным для посещения бани и обращения за помощью к знахарям для снятия сглаза.

Погодные приметы этого дня традиционно связывали с предсказаниями на март. Снег днем сулил сильный ночной мороз, яркое солнце — похолодание, а ясный месяц — затяжные морозы.

