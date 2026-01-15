Пошел против традиций: священник требует запретить крещенские купания

Священник Павел Островский выступил с предложением отказаться от практики массовых купаний в проруби на праздник Крещения Господня. Его позиция изложена в интервью интернет-изданию « Абзац ».

Он поддержал решение властей нескольких приграничных регионов отменить купания из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. При этом Островский считает, что подобные меры должны быть распространены на всю территорию страны независимо от близости к зоне боевых действий.

Священнослужитель напомнил, что купание в ледяной воде является народной, а не церковной традицией. Он указал, что копирование обряда, исторически связанного с климатом Палестины, в условиях русской зимы сопряжено с повышенными рисками для здоровья.

По словам отца Павла, ежегодные дежурства бригад скорой медицинской помощи у купелей стали нормой. Он отметил, что температурный шок может привести к остановке сердца.

Островский призвал верующих к здравомыслию, подчеркнув, что безопасность и сохранение жизни не противоречат религиозным канонам. Он предложил запретить купания везде, где температура воздуха опускается до опасных значений, чтобы избежать неоправданного риска и снизить нагрузку на экстренные службы.

