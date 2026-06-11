Гордость и любовь: россияне честно назвали главными чувствами к Родине

Большинство жителей России связывают мысли о своей стране с положительными эмоциями, среди которых лидируют гордость, любовь и вера. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра ВЦИОМ, пишет Газета.ру.

Какие чувства россияне испытывают чаще всего

Согласно данным опроса ВЦИОМ, 41% россиян при размышлениях о Родине испытывают гордость. Еще 39% назвали главным чувством любовь, а 37% — веру. Социологи отмечают, что подобные эмоции тесно связаны с историей страны и личной идентичностью граждан.

Чем больше всего гордятся жители страны

Наиболее высокие показатели получили история России, которой гордятся 90% участников исследования. Также респонденты положительно оценили культурное наследие и природные богатства страны. Высокие результаты получили достижения в спорте и науке.

Что считают главным достижением последних лет

Среди наиболее значимых успехов последних 10–15 лет россияне чаще всего называли укрепление обороноспособности, развитие внешней политики, достижения в науке, технологиях и медицине. Кроме того, часть опрошенных отметила социально-экономическое развитие государства и успехи отечественного спорта.