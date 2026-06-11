«Гордость и усталость»: тревел-блогер рассказал, как туризм изменил Дагестан и его жителей

Российский тревел-блогер в личном блоге «Путешествия со смыслом» на платформе « Дзен » поделился впечатлениями от пятой поездки в Дагестан. По его словам, за последние годы Дербент изменился до неузнаваемости, а самые большие перемены заметны в жизни простых людей.

Автор блога рассказал, что прогулка по старым кварталам теперь напоминает визит в один большой гостеприимный дом — обычные люди открывают ворота своих дворов и устраивают там уютные домашние кафе. Однако у такой популярности республики, по мнению путешественника, есть и обратная сторона.

Из-за притока туристов в административном центре резко выросли цены на жилье. Сегодня недвижимость площадью 50 квадратных метров стоит около 10–14 миллионов рублей, а аренда скромной квартиры обходится в 25–30 тысяч рублей в месяц, что для местных жителей является огромными деньгами. Блогер также отметил, что летом, в пик сезона, в Дербенте регулярно случаются перебои с водой и электричеством, создавая серьезные бытовые трудности для горожан. При этом сами дербентцы, по его наблюдениям, испытывают удивительный баланс между гордостью за свой город и усталостью от туристического наплыва.