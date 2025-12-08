«Гордость отца»: Адама Кадырова наградили грамотой Росгвардии

Секретарь совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров удостоен почетной грамоты Федеральной службы войск национальной гвардии России. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил председатель правительства региона Магомед Даудов, награда является признанием личного вклада Кадырова и его активного содействия подразделениям Росгвардии. В официальной формулировке отмечена работа по защите конституционного строя, а также обеспечению общественной безопасности и правопорядка.

Даудов также дал личную характеристику секретарю совбеза, назвав его ответственным, эффективным и исполнительным человеком.

Награждение почетной грамотой Росгвардии — событие, подчеркивающее уровень координации между региональными властями и федеральными силовиками в Чечне. Такие шаги традиционно рассматриваются как элементы публичного признания заслуг и укрепления вертикали взаимодействия в сфере безопасности.

Ранее Рамзан Кадыров заявил о начале «атаки возмездия» после инцидента с комплексом «Грозный-Сити».