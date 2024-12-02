В Волоколамске установили горельеф в честь героя специальной военной операции

Здесь состоялось торжественное открытие горельефа, посвященного Сергею Терешкову, участнику специальной военной операции, который отдал свою жизнь на Донбассе.

Скульптура героя была установлена рядом с уже существующим горельефом Константина Петровича Хорина — он погиб на волоколамской земле в ходе Великой Отечественной войны. Теперь два защитника Родины увековечены в одном месте.

Фото: [ МАУ «Волок-Медиа» (СМИ «Волоколамск сегодня») ]

Работы по созданию обоих горельефов выполнил талантливый волоколамский скульптор и художник Дмитрий Савельев. Они стали символом памяти и уважения к тем, кто сражался за страну в разные исторические эпохи.

Честь открыть новый горельеф была предоставлена сыну Сергея Терешкова, а также главе Волоколамского округа Наталье Козловой, депутату Московской областной Думы Владимиру Вшивцеву и полковнику запаса Александру Шалыгину. Он — ветеран боевых действий в Чечне и Афганистане.

Наталья Козлова подчеркнула, что благодаря совместным усилиям школы, Дмитрия Савельева и партийного проекта «Единой России» «Лица героев», память о двух защитниках нашей страны будет жить вечно. Это событие подчеркнуло важность преемственности поколений и уважения к подвигам тех, кто защищал Родину и продолжает отстаивать ее интересы, несмотря ни на что!