В Волоколамске установили горельеф в честь героя специальной военной операции
Фото: [МАУ «Волок-Медиа» (СМИ «Волоколамск сегодня»)]
Мероприятие прошло в Привокзальной средней школе города Волоколамска, где собрались представители местной власти.
Здесь состоялось торжественное открытие горельефа, посвященного Сергею Терешкову, участнику специальной военной операции, который отдал свою жизнь на Донбассе.
Скульптура героя была установлена рядом с уже существующим горельефом Константина Петровича Хорина — он погиб на волоколамской земле в ходе Великой Отечественной войны. Теперь два защитника Родины увековечены в одном месте.
Фото: [МАУ «Волок-Медиа» (СМИ «Волоколамск сегодня»)]
Работы по созданию обоих горельефов выполнил талантливый волоколамский скульптор и художник Дмитрий Савельев. Они стали символом памяти и уважения к тем, кто сражался за страну в разные исторические эпохи.
Честь открыть новый горельеф была предоставлена сыну Сергея Терешкова, а также главе Волоколамского округа Наталье Козловой, депутату Московской областной Думы Владимиру Вшивцеву и полковнику запаса Александру Шалыгину. Он — ветеран боевых действий в Чечне и Афганистане.
Наталья Козлова подчеркнула, что благодаря совместным усилиям школы, Дмитрия Савельева и партийного проекта «Единой России» «Лица героев», память о двух защитниках нашей страны будет жить вечно. Это событие подчеркнуло важность преемственности поколений и уважения к подвигам тех, кто защищал Родину и продолжает отстаивать ее интересы, несмотря ни на что!