«Горящие башни-свечи». Массовая гибель людей в Гонконге: почему 279 человек до сих пор числятся пропавшими?

В результате крупного пожара, вспыхнувшего в жилом комплексе Wang Fuk Court в среду, погибли 44 человека. Как сообщает издание South China Morning Post, трагическое происшествие унесло жизни десятков людей.

По информации газеты, погибли 44 человека. При этом спасательные службы продолжают поиски 279 человек, которые числятся пропавшими без вести.

Огненная стихия охватила одновременно все восемь зданий жилого комплекса, что затруднило оперативную эвакуацию и локализацию возгорания.

