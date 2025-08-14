Горюют или воюют? В Индии семья борется за наследство автомагната — его убила пчела

В Индии разгорелся скандал вокруг наследства автомобильного магната Санджая Капура, погибшего в июне от укуса пчелы, как сообщает издание Daily Mirror.

За контроль над корпорацией погибшего (Sona Comstar) теперь спорят 85-летняя мать Рани Капур и совет директоров компании.

В конфликт вмешалась сестра погибшего Мадхира, не общавшаяся с братом четыре года. Рани настаивает, что покойный муж в 2015 году оставил ей все состояние, включая основную долю в Sona Group. Однако в компании утверждают, что она не значится акционером с 2019 года.

Пожилая женщина обвиняет руководство в мошенничестве: по ее словам, пока она оплакивала сына, у нее отобрали доступ к счетам и заставили подписать сомнительные бумаги.

