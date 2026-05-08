Горькая правда о миллионах нераспроданных метров: кто на самом деле купит это жилье

Ведущие аналитики прогнозируют, что значительная часть строящегося жилья в крупнейших регионах страны останется нереализованной в течение нескольких лет после ввода объектов в эксплуатацию. Об этом пишет РИА Недвижимость.

Прогноз реализации нераспроданных остатков

Эксперты платформы bnMAP.pro провели детальный анализ семи наиболее прибыльных региональных рынков недвижимости и пришли к выводу, что сроки продажи первичного жилья существенно увеличатся. Глава сервиса Сергей Лобжанидзе пояснил, что от 49% до 65% всех квартир и апартаментов в современных жилых комплексах рискуют не найти владельцев даже спустя два года после завершения строительства. По его словам, такие долгосрочные остатки создают серьезные финансовые риски для инвестиционных проектов, особенно на фоне возможного снижения общего оборота денежных средств у застройщиков.

Ситуация в столичном регионе

В Москве объем нераспроданного жилья уже достиг отметки в 49%, что эквивалентно почти 7 миллионам квадратных метров. Несмотря на то, что средний расчетный срок продажи кажется контролируемым, около 44% столичных лотов перейдут в категорию «длительной реализации» со сроком экспозиции более 24 месяцев. В Московской области положение дел еще более напряженное: там не продано 53% квартир. Согласно расчетам, почти 1,3 миллиона квадратных метров подмосковной недвижимости будут дожидаться покупателей дольше двух лет после получения разрешения на ввод здания.

Кризис спроса в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Схожие тенденции наблюдаются и в Северной столице, где доля вакантных новостроек составляет 53%. Около половины этих объектов (более 1 миллиона «квадратов») будут реализовываться в сверхдолгом режиме. Наиболее сложные показатели зафиксированы в Ленинградской области, где нераспроданными остаются 60% лотов. Аналитики подчеркивают, что в этом регионе почти 63% всех свободных квартир имеют горизонт продаж, превышающий два года после официальной сдачи домов.