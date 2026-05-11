Гормональный сбой в печени: ученые нашли новую причину развития диабета 2 типа

Немецкие исследователи обнаружили, что ключевую роль в развитии диабета играет не только инсулин, но и гормон глюкагон. Высокая концентрация этого вещества на ранних стадиях болезни напрямую связана с ожирением печени, что открывает новые возможности для создания эффективных методов терапии. Работа опубликована в журнале Diabetes Care (DC), передает Газета.ру.

Новый взгляд на механизмы обмена веществ

Традиционно медицина рассматривала диабет 2-го типа преимущественно как нарушение работы инсулина. Однако специалисты из Немецкого диабетического центра доказали, что фундаментальное значение имеет и гормон-антагонист — глюкагон. В здоровом организме эти два вещества поддерживают баланс сахара в крови, но при заболевании этот механизм разрушается. У людей с недавно выявленным диабетом уровень глюкагона после приема пищи оказался на 75% выше нормы, что заставляет печень непрерывно выбрасывать глюкозу в кровоток.

Связь между глюкагоном и ожирением печени

Ключевым открытием исследования стало то, что аномальный рост уровня гормона коррелирует не столько с инсулинорезистентностью, сколько с наличием жировой болезни печени. Ученые ввели термин «печеночная резистентность к глюкагону». Предполагается, что избыток жира в тканях печени делает орган менее чувствительным к гормону. В ответ на это поджелудочная железа начинает вырабатывать еще больше глюкагона, создавая опасный замкнутый цикл, который усугубляет течение болезни уже на начальных этапах.

Перспективы инновационной терапии

Результаты работы, опубликованные в журнале Diabetes Care, могут радикально изменить подход к лечению метаболических нарушений. В настоящее время ведется разработка препаратов нового поколения, способных точечно воздействовать на систему регуляции глюкагона. Ученые надеются, что такие лекарства позволят эффективно лечить не только диабет, но и жировую болезнь печени. В ближайших планах исследователей — проверка гипотезы о возможности восстановления чувствительности печени к гормональным сигналам, что может стать прорывом в эндокринологии.