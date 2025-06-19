Горняк погиб из-за нарушений на шахте

В Кузбассе произошла трагедия на шахте «Полосухинская» — погиб горняк, что стало поводом для масштабной проверки Ростехнадзора. Об этом пишет VSE42.Ru .

Инспекторы выявили грубейшие нарушения на шахте, где погиб один рабочий. В ходе проверки узнали, что скребковый перегружатель и очистной комбайн эксплуатировались с отступлениями от норм безопасности.

В результате с 11 по 18 июня ведомство составило семь протоколов о приостановке работ, полностью остановив добычу в лаве «Полосухинская» на 90 суток.

Проверки затронули и другие объекты: шахту «Осинниковскую», шахтоучасток «Октябрьский» угольной компании«Сила Сибири», а также шахту имени Кирова. Особое внимание привлекла печально известная «Листвяжная», где на прошлой неделе также были выявлены нарушения. Эта шахта уже фигурировала в громких расследованиях после страшной аварии 2021 года, унесшей жизни 51 человека.

Ранее сообщалось, что в шахте в Свердловской области из-за горного удара произошло обрушение стен.