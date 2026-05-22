«Город маленький, найти можно было бы»: сестра пропавшего Героя России заявила, что новых зацепок нет

Сестра пропавшего Героя России Алексея Асылханова, которого лично награждал президент Владимир Путин, сообщила, что поиски брата зашли в тупик. В беседе с aif.ru Рената рассказала, что новых зацепок у следствия до сих пор не появилось. По ее словам, она не знает, какую основную версию исчезновения рассматривает Следственный комитет, однако считает, что в маленьком городе отыскать человека было бы несложно.

Она также отметила, что Алексей после возвращения из зоны спецоперации прекрасно влился в мирную жизнь, работал педагогом дополнительного образования в техникуме и сохранял теплые отношения с семьей. Ранее Рената заявляла, что исчезновение брата выглядит крайне запутанным, а семья отказывается верить в версии, выдвинутые СМИ и общественностью.

Асылханов пропал в городе Юрга Кемеровской области. Днем 3 апреля он вышел из квартиры с сумкой и пакетом, якобы направляясь на работу в техникум, а затем сел в машину к неизвестному. На работе мужчину так никто и не увидел. Его мать утверждала, что сын не знал водителя, к которому сел в день исчезновения. Власти региона заявили, что подробности поисков не разглашаются в интересах следствия.