Город на грани засухи: долги в 450 миллионов мешают курганским коммунальщикам чинить сети

Специалисты компании «Водный Союз» локализовали скрытую аварию в одном из крупных жилых массивов города. Коммунальные службы готовятся к проведению сложных восстановительных работ, которые могут повлечь за собой временные ограничения в подаче ресурса, пишет Ура.ру.

Поиск невидимого повреждения

Бригады потратили несколько суток на обнаружение точного места прорыва в районе улицы Школьной. С 14 по 15 апреля эксперты обследовали участок сети, расположенный между зданиями № 13 и № 24. Чтобы выявить дефект, потребовалось провести полную ревизию запорных механизмов и смонтировать две новые задвижки. Только после этих манипуляций коммунальщикам удалось зафиксировать конкретную точку утечки.

Технологические особенности ремонта

Масштабное обновление затронет 130 метров трубопровода. Из-за того, что аварийная сеть пролегает под другими инженерными коммуникациями, специалисты решили отказаться от традиционных раскопок. Вместо этого применят метод горизонтально-направленного бурения. Уже 16 апреля началась доставка оборудования и материалов. На место поврежденного участка установят современные полиэтиленовые трубы, эксплуатационный ресурс которых достигает 50 лет.

Проблема износа и задолженности

Ситуация в Рябково в очередной раз обнажила системный кризис городской инфраструктуры. Представители поставщика отмечают, что износ водопроводных сетей в Кургане составляет 69%, а канализационных превышает 80%. Положение усугубляется огромными долгами потребителей, общая сумма которых перешагнула отметку в 450 миллионов рублей. Подобный дефицит средств заставляет предприятие работать в режиме устранения последствий, а не плановой модернизации хозяйства.