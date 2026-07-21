«Город на один раз»: россиянка честно рассказала, почему Ереван разочаровал

Россияне, побывавшие в Ереване, поделились на платформе « Дзен » неоднозначными впечатлениями. Туристка Елизавета назвала столицу Армении городом на один раз, заметив, что уже в первый день обошла все достопримечательности и начала ходить по одним и тем же улицам, потому что основные локации сосредоточены в одном районе.

Ее коллега Мария Царькова после двух поездок пришла к выводу, что город годится лишь для короткой остановки. Ее не впечатлили главные туристические объекты, а старейший район Конд и вовсе разочаровал: вместо старой застройки и стрит-арта она увидела полуразрушенные здания, местную шпану и прохожих, явно не привыкших к туристам. По ее признанию, город не вызвал желания исследовать, и даже фотографий осталось совсем немного, потому что взгляд почти ни за что не цеплялся.

Еще один соотечественник, Леонид Рудь, путешествовавший в 2023 году, пожаловался на общественный транспорт: автобусы либо не приходили, либо опаздывали. Пересев на такси, он чувствовал себя некомфортно — водители удивлялись его привычке пристегиваться, а ремень безопасности в большинстве случаев был сломан.