Правительство РФ поддержало идею о переименовании города, о чем губернатор Михаил Евраев написал в своем телеграм-канале.

Инициатива по переименованию Ростова Ярославской области в Ростов Великий получила одобрение. Положительное заключение подписал вице-премьер — глава аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Документы о смене названия уже направлены в Государственную Думу. Ожидается, что все юридические процедуры будут завершены в текущем году. Сенатор Наталия Косихина отметила, что это важный шаг к обеспечению благополучия города.

Ростов расположен между Ярославлем и Москвой. Также он входит в Золотое кольцо России. Это говорит о его богатом культурном наследии. Переименование города позволить сохранить и укоренить его.

Ранее Википедия переименовала Глушковский район Курской области в территорию Украины. То же самое касается и всей Курской области.