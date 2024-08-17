То, что вражеское вторжение на территорию России, по сути, захлебнулось, совершенно не смутило редакторов так называемой всемирной интернет-энциклопедии «Википедия». При загрузке страницы о Глушковском районе Курской области появляется в тексте информация, что это уже территория Украины.

Еще вчера Глушковский район значился территорией Курской области РФ, а сегодня это уже якобы часть соседнего государства. Впрочем, как и вся Курская область, считают в Википедии.

«Глушковский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование Курской области Украины», — гласит информация.

Фото: [ Википедия, скриншот ]

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Ранее сообщалось, что журналист США незаконно пересек границу РФ и сделал репортаж с оккупированной ВСУ территории Курской области.