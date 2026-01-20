«Город сказал свое слово!»: петербуржцы проголосовали за историческое название «Кресты»

Горожане приняли окончательное решение о судьбе исторического названия знаменитого комплекса «Кресты» в Санкт-Петербурге, сообщил портал 78.ru. По результатам народного голосования, которое провели после завершения масштабной реконструкции, легендарное имя было сохранено.

В опросе, организованном для выбора нового названия преобразованного пространства, приняли участие 12 тыс. петербуржцев. Подавляющее большинство — 71% голосовавших (8730 человек) — высказались за то, чтобы оставить прежнее, историческое название «Кресты».

Альтернативные варианты, предложенные для обсуждения, получили меньше поддержки. Так, название «Питерский централ» набрало лишь 9% голосов (1142), вариант «18.92» — 8% (927), а «XX / Иксы» — 721 голос.

Эксперты и сами горожане отмечают, что «Кресты» давно перестали быть просто адресом или названием здания. Это название стало полноценной частью городской идентичности и культурного кода Петербурга, узнаваемым символом, имеющим глубокую историческую память.

Компания, являющаяся инвестором проекта, планирует превратить бывший тюремный комплекс в современный многофункциональный центр культурной жизни города. При этом исторический облик здания будет сохранен.

В отреставрированных пространствах откроют музей, гостиницу, гастрономическую улицу, художественную галерею и различные общественные площадки.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский ранее отмечал, что реставрация всего комплекса зданий «Кресты» является одной из сложнейших градостроительных и архитектурных задач.

