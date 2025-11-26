Город стал чище и безопаснее: 17 старых торговых павильонов снесли с улиц Клина

С начала 2025 года в Клину демонтировали 17 нестационарных торговых объектов. Последние снесли 25 ноября на Привокзальной площади. Павильоны находились как на муниципальной, так и на частной земле — собственники последних сами провели демонтаж.

Как отметила начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Клина Елена Курицина, работы по сносу всех объектов, не соответствующих правилам благоустройства, в этом году завершены.

Жители города положительно оценили изменения. «Ужасные палатки, как будто из «лихих 90-ых». То ли блинная, то ли шаурмичная. Не знаю ни одного нормального человека, который бы рискнул купить там еду, без риска для здоровья, конечно», — поделился клинчанин Александр С.