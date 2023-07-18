«Город «В лесу» получил ЗОС на 25 корпус

Комплекс возводится под управлением компании ООО «ПроГород» (Группа ВЭБ.РФ).

Основанием для выдачи заключения является акт проверки от 5 июля 2023 года, который подтверждает, что корпус готов к вводу в эксплуатацию, и является финальным документом перед получением Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В настоящий момент в секциях завершена финишная отделка, ведётся подготовка объекта к передаче участникам долевого строительства.

Жилой дом с 545 квартирами состоит из восьми разноуровневых секций от 9 до 13 этажей, с террасами на верхних этажах и панорамным остеклением. Все квартиры будут передаваться с чистовой отделкой, выполненной в одном из трех вариантов по выбору участников долевого строительства: светлый лофт, спокойная классика и уникальный стиль, разработанный специально для этого жилого комплекса. Секции корпуса объединены просторным подземным паркингом. Для удобства жителей на первых этажах секций предусмотрены кладовые.

Традиционно для жилого комплекса «Город «В лесу» внутренние дворы свободны от машин и благоустроены для детей и взрослых. Новый жилой дом стал гармоничным продолжением уже построенного небольшого города площадью более 800 тыс. кв. метров, в заселенных очередях которого сформирована и работает вся необходимая для комфорта инфраструктура. Для семей с детьми здесь уже есть школа и детский сад, а зимой этого года будет открыт еще один на 350 мест. Для прогулок обустроены 7 га лесопарковой зоны с отдельными площадками для выгула домашних питомцев, кормушками для птиц и лесных животных.

Город «В лесу» расположен в поселке Отрадном городского округа Красногорск в 10 минутах на общественном транспорте от станции метро «Пятницкое шоссе». В жилом комплексе есть не только вся необходимая инфраструктура, но и благоустроенный лесопарк площадью 7 гектаров.

ООО «ПроГород» – компания в контуре государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, созданная для реализации комплексных проектов освоения территории. Ключевые направления деятельности ООО «ПроГород» нацелены на развитие городской среды и улучшение качества жизни людей в регионах России.