Город в Приморском крае остался без общественного транспорта

Город Лесозаводск в Приморском крае в одночасье потерял весь общественный транспорт, сообщили в администрации городского округа.

Сегодня ночью перевозчик ООО «Дальтапт» вывез с автобазы все оборудование и перегнал в другое место все автобусы. Руководство компании перестало выходить на связь с городскими властями.

Накануне «Дальтапт» выпустил автобусы на городские маршруты только с 9:00.

В местных СМИ сообщают, что причиной разногласий между перевозчиком и городской администрацией может быть невыплата заработной платы.

Администрация ищет нового перевозчика, а к расследованию обстоятельств инцидента привлечена прокуратура.

Лесозаводск расположен в 350 км от Владивостока на реке Уссури. В городе проживает около 35 тысяч человек.