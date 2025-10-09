Город в России оказался парализован из-за снега

Неожиданный снегопад застал врасплох многих горожан, особенно автомобилистов, не успевших переобуться в зимнюю резину. На основных магистралях образовались пробки, достигшие десяти баллов.

Транспортный коллапс охватил весь город — на подъездах к Новосибирску скопились сотни грузовых автомобилей, а за утро произошло более 20 дорожных происшествий.

Резко вырос спрос на услуги такси — цены увеличились в два-три раза, а время ожидания превысило 30 минут. У шиномонтажных мастерских выстроились длинные очереди.

Кроме того, в аэропорту Толмачево задержаны около 15 авиарейсов, еще порядка десяти рейсов отменено. Коммунальные службы перевели на усиленный режим работы, но движение снегоуборочной техники затруднено из-за заторов.

По данным метеорологов, на начало октября снегом покрыто 60% территории России, а к концу недели зона снежного покрова расширится в ХМАО и на востоке Уральского округа.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Московском регионе ожидать первый снег.