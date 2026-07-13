Город, законы и разрыв поколений: почему молодежь больше не хочет в лес с ружьем

Врио президента ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Андрей Сицко в беседе с Агентством городских новостей « Москва » обрисовал портрет современного российского охотника: средний возраст перевалил за 50 лет, а молодежь в охоту почти не идет. По его словам, прямой статистики пока нет, но судя по всему, охотники стремительно стареют.

Одной из главных причин он назвал ужесточение оружейного законодательства: разрешение на гладкоствольное оружие теперь выдают только с 21 года, а нарезное — еще через пять лет после этого. Кроме того, сказывается урбанизация: сельскому жителю достаточно выйти за околицу, а для горожанина охота превращается в отдельное мероприятие, требующее долгой подготовки и времени, причем это стало заметно даже за Уралом и в Сибири. Еще один фактор — утрата преемственности. Раньше отец учил сына, дед — внука, но сейчас, если родители не охотники, городского подростка попросту некому научить. Сицко подчеркнул, что освоить охоту только по книгам или интернет-роликам невозможно.