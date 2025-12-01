«Города-призраки». Демографическая яма накрыла малые города России: к чему приведет эта тенденция

Сотни малых и моногородов России могут навсегда уйти с карты страны из-за стремительной убыли населения. Такой вывод содержится в исследовании ВЦИОМ, с которым ознакомилось агентство ТАСС .

Эксперты констатируют замкнутый круг: молодежь активно покидает родные места, а старшее поколение естественным образом сокращается. Притока новых жителей не наблюдается, что ведет к неуклонному уменьшению числа домохозяйств. Авторы доклада подчеркивают, что феномен «убывающих городов» нельзя объяснить лишь экономическими причинами, такими как поиск высокооплачиваемой работы. Материальный фактор, безусловно, важен, но не является определяющим.

Куда более значительную роль играет комплекс проблем: неразвитая инфраструктура, скудные возможности для профессионального роста и получения качественного образования, а также ощущение безысходности и отсутствие веры в лучшее будущее для себя и своих детей. Молодые люди особенно остро чувствуют эту ограниченность жизненных горизонтов.

Этот пессимизм находит подтверждение в цифрах: если среди молодежи 18-24 лет в мегаполисах о своем будущем с надеждой думают 53% опрошенных, то в малых городах этот показатель падает до 33%. При этом переехать ради более выгодного заработка готовы 38% россиян.

Тренды урбанизации лишь усугубляют ситуацию. Согласно прогнозам, с 1950 по 2030 год численность населения за пределами крупных городов сократится на 36%, а в агломерациях с населением свыше 500 тысяч человек, напротив, вырастет на 25%.

Основные ожидания по изменению ситуации жители связывают не с собственными силами или частными инициативами, а с действиями государственной власти. Подавляющее большинство граждан видят залог комфортной жизни в своем городе в эффективной работе местных (52%), региональных (37%) и федеральных (31%) институтов.

