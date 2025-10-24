Городская жизнь лишает семьи пространства и смысла для многодетности

Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что современная городская среда не создает условий для жизни многодетных семей. По его словам, проблема заключается не только в быте, но и в изменении самой модели общества, передает ТАСС .

Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что современные города не располагают к созданию многодетных семей. По его словам, урбанизированная среда не способствует воспроизводству населения и формирует общество бездетных людей.

Выступая на форуме «Отцы за жизнь», Кипшидзе отметил, что дефицит жилого пространства и высокий темп городской жизни создают барьеры для расширения семьи. Он подчеркнул, что массовое строительство малогабаритных квартир не учитывает потребности родителей с двумя или тремя детьми.

Представитель Церкви напомнил о позиции патриарха Кирилла, который ранее обращал внимание на отсутствие трехкомнатных квартир в новых жилых комплексах.

Кипшидзе также добавил, что традиционная многодетность, свойственная XIX веку, имела социально-экономические причины. По его словам, в аграрной России большое количество детей было преимуществом, а в современной городской структуре этот фактор утратил свое значение.

Ранее в Госдуме раскритиковали попытки решить демографический кризис за счет нищеты.