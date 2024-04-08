Городской округ Чехов собрал гуманитарный груз для белгородцев, которые вынуждены временно покинуть родные дома

Помощь совместно собирали жители городского округа, которые сопереживают белгородцам. Регион постоянно подвергается обстрелам ВСУ, но в последние недели они участились. Люди были вынуждены покинуть родные дома. На территории Московской области находится много детей, которые прибыли по поручению губернатора Андрея Воробьева из приграничных районов. В Подмосковье организовали пункты временного размещения и для взрослых.

Чеховское сообщество Zа Жизнь появилось благодаря состраданию. Организаторы сообщества Евгения и Наталья в июне 2023 года приняли решение помочь жителям Шебекино.

«Это была наша общая идея. Когда начались обстрелы города, мы не смогли смотреть на это равнодушно. Нужно было помогать. Мы объявили срочный сбор. А уже через месяц мы поехали в госпиталь, куда привозят раненных бойцов с поля боя».

С тех пор общество стремительно расширяется. Более 500 неравнодушных жителей городского округа Чехов объединили свои усилия. На территории Белгорода волонтеры сообщества начали помогать фонду Юлии Немчиновой. В пункты временного размещения отправляют все собранные вещи, которыми впоследствии смогут пользоваться жители Белгородской области

Регулярными стали и поездки. Волонтеры самостоятельно посещают госпиталь. Работа проходит в несколько этапов. Сначала узнают, в чем нуждаются в данный период военные СВО и персонал. Затем формируют груз.

«Я благодарю всех жителей за оказанную помощь! Только вместе мы победим!» — рассказал глава Собакин.

Опыт волонтеров уже подсказывает, что некоторые вещи нужны постоянно. Раненых участников спецоперации привозят непосредственно с поля боя. Постоянно требуется перевязочный материал, предметы личной гигиены, зарядные устройства, одежда, телефоны.

«Бойцов в госпиталь привозят с передовой. Здесь им оказывают экстренную помощь и в течение трех дней распределяют на лечение по всей России. Поэтому груз из Чехова всегда ждут и надеются на него», — отметил глава Михаил Собакин.

Михаил Собакин рассказал, что в сборе помощи особенно активно принимают участие пожилые и люди среднего возраста. Невозможно не оценить вклад школьников округа, которые также приносят вещи и формируют груз.