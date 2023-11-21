Городской округ Кашира присоединился к Всероссийской акции «Пишу тебе, Герой!»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
Школьники городского округа Кашира приняли участие во Всероссийской военно-патриотической акции «Пишу тебе, Герой!».
Акция проводится с 1 ноября до 1 декабря 2023 года. Главная задумка – поддержать наших бойцов, которые защищают интересы страны на передовой, принимая участие в СВО. Оказавшись вдали от дома, любой человек будет рад каждой весточке, передающей тепло и заботу. Письма из городского округа Кашира тоже поможет бойцам укрепить боевой дух.
Письма со словами поддержки для участников спецоперации написали и школьники городского округа Кашира. Свои послания для Героев они уже отправили, но Всероссийская акция «Пишу тебе, Герой!» еще продолжается.