Городской округ Клин посетил епископ Кирилл

Владыка был назначен в августе, эта поездка стала его первым архипастырским визитом в город.

Визит владыки совпал с кануном празднования дня Казанской иконы Божией Матери, а это одна из самых почитаемых икон. Ей молятся о защите воинов. Архиерей совершил богослужение в старейшей церкви городского округа Клин, и вместе с ним жители молились о даровании сил и мужества нашим защитникам.

Затем владыка вместе с главой городского округа Клин Аленой Сокольской открыл V Клинский хоровой биеннале. Первым событием фестивальной программы стал концерт хота факультета церковно-певческого искусства Московской духовной академии.

Кроме того, епископ ознакомился с ходом работ по восстановлению Троицкого собора – настоящего сокровища Клина. На днях исполнилось 15 лет с тех пор, как разрушенное здание было возвращено Церкви. В последний год удалось провести большую работу.

«Восстановление прошлого требует много сил. Разрушить легко, а восстановить трудно. Это урок для будущих поколений, как бережно надо относиться к тому, что наши предки делали», - сказал епископ Кирилл.

Владыка поделился, что городской округ Клин ему понравился: он развивается, сочетая древнее наследие с современными чертами. А хор МДА станет постоянным участником биеннале, ведь традициями академического лаврского пения нужно делиться.