Городской округ Клин посетила советник главы ДНР по правам ребенка Федоренко

В ПВР в настоящее время находятся 195 детей. Ребята приезжали в «Звонкие Голоса» в разное время. В феврале прибыла еще одна группа детей, которые вынуждены покидать родные дома из-за постоянных обстрелов ВСУ. В ПВР преимущественно гостят юные жители Донецка, Горловки, Макеевки и других небезопасных населенных пунктов.

В ходе встречи детский правозащитник Элеонора Федоренко пообщалась со всеми детьми. Ребята с радостью показали свои поделки, рассказали, как у них дела. В ПВР они не только проживают, но также учатся и развиваются.

«Одной из ключевых задач современного общества является обеспечение защиты прав детей и создание условий для их благополучия и развития. Сегодня Украина продолжает геноцид мирного населения Донбасса, и наша главная цель обеспечить безопасность подрастающему поколению нашей Республики. Огромная благодарность каждому региону, кто протянул руку помощи. Солидарность и взаимопомощь между регионами, нашей большой Родины, позволяют создать систему поддержки, которая будет эффективно работать на благо детей и их будущего», — отметил детский правозащитник.

Ребята выразили слова благодарности администрации городского округа Клин. Они рассказали, что обучение в дистанционном формате в родных городах ДНР негативно отразилось на успеваемости. Помощники администрации, кураторы и педагоги помогли восстановить пробелы в знаниях.

Также они благодарны главе ДНР Денису Пушилину за сотрудничество в вопросах их временного размещения. Жители республики передали привет родителям. Они признались, что дома постоянно находились в напряжении, ведь в любой момент в родных городах может произойти что-то страшное. В Клину ребята чувствуют себя в безопасности.