Городской округ Коломна запустил для студентов практику на передовых предприятиях

Лето в Подмосковье – жаркая пора не только для отдыхающих, но и для студентов. Весь июнь ребята из колледжа «Коломна» и других технических образовательных учреждений муниципалитета получали трудовые навыки на передовых предприятиях округа.

Например, в Конструкторском бюро машиностроения в этом году проходили практику более полусотни молодых специалистов. В последний день июня практика завершилась у учащихся 4-го курса. Пятнадцать будущих технологов, электриков, станочников полгода работали в различных подразделениях предприятия. Они все оформлены как штатные сотрудники, при этом у каждого есть свой наставник.

Напомним, что о важности подготовки будущих кадров для подмосковных предприятий неоднократно говорил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Специально для этой цели в Коломне создали образовательный промышленный кластер. Сегодня колледжи Городского округа Коломна готовят квалифицированных специалистов по целому спектру рабочих профессий, в том числе по программам Профессионалитета. Предприятия выступают не только в качестве наставников, но и будущих работодателей.

«Мне нравится что-то создавать своими руками. Был кусок металла – получилась деталь. Мой наставник меня поддерживает, объясняет все до мелочей», – рассказывает молодой специалист Михаил Бартенев.

Юноша изучает технологию металлообрабатывающего производства. Ему осталось доучиться в колледже последний год. Он признается, что из полюбившегося цеха на предприятии уже не уйдет: понравилась не только работа, но и слаженный коллектив.