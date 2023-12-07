Городской округ Люберцы присоединился к проекту «Знамя Победы моей семьи: ZOVпредков»

Всероссийский проект «Знамя Победы моей семьи: ZOVпредков» теперь стартовал и в подмосковном городском округе Люберцы.

Как рассказал глава муниципалитета Владимир Волков, в Люберецком Дворце культуры состоялась торжественная передача знамени с изображением участника Великой Отечественной войны в зону проведения специальной военной операции.

Организаторами проекта «Знамя Победы моей семьи: ZOVпредков» выступили Следственный комитет России и «Союз социальной справедливости России». Глава Люберец подчеркнул, что подобная акция поможет сохранить память о великих предках и поддержать дух защитников нашего времени.

«Горжусь, что среди подрастающего поколения люберчан есть истинные патриоты», — сказал Владимир Волков.

Знамя с изображением героев своей семьи может изготовить каждый. Например, юнармеец Андрей Бурдаков увековечил на знамени изображение своего прадеда Владимира Бурдакова. Именно этот экземпляр отправят в зону СВО.