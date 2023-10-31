Городской округ Подольск присоединиться к Большому этнографическому диктанту

Международная акция «Большой этнографический диктант» будет проходить с 3 по 8 ноября, и городской округ Подольск также примет в ней участие. Все желающие смогут ближе познакомиться с культурой народов, живущих в нашей стране, а также проверить уровень своей этнографической грамотности.

У жителей городского округа Подольск будет возможность присоединиться к диктанту как через интернет, так и в обычном формате. Участникам предложат 30 заданий, с которыми нужно будет справиться за 45 минут.

Написать диктант в онлайн-режиме можно на официальном сайте Диктанта по адресу:www.miretno.ru. Кроме того, в городском округе Подольск откроют площадку на базе школы № 29. Здесь тестирование пройдет 3 ноября в 10:30, участие в нем примут участие более 120 человек, среди которых педагоги, школьники, а также приглашенные гости.