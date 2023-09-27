Городской округ Пушкинский отправил гуманитарный конвой в зону СВО

Пока бойцы отстаивают нашу страну на поле боя, жители Подмосковья стараются им помочь всем, чем возможно.

На днях гуманитарный конвой отправился из Городского округа Пушкинский. Участие в его подготовке приняли депутат Мособлдумы Михаил Ждан вместе с активистами и сторонниками партии «Единая Россия», жителями Городского округа Пушкинский и сотрудниками администрации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

В группу, отправившуюся в зону СВО, вошли 20 добровольцев, а также туда поехали 15 единиц техники. Возглавил конвой один из координаторов волонтерских групп Баха Хасанов.

«На фронт отправляется все необходимое: это продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, одежда и снаряжение. От себя лично и от лица администрации Городского округа Пушкинский вручил Бахе ключи от автомобиля «Волга», - пояснил Михаил Ждан.

Сделать вклад в нашу общую победу может каждый. Достаточно принести все необходимое в пункты сбора, один из которых находится в Пушкино на улице Чехова 37. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8-495-993-38-08.