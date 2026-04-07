Городской округ Пушкинский преображается: какие четыре территории обновят в 2026 году

В 2026 году в Городском округе Пушкинский обновят четыре общественные территории. Об этом сообщил глава округа Максим Красноцветов на совещании под руководством губернатора региона Андрея Воробьева.

Работы пройдут в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Среди приоритетных объектов зона отдыха на берегу реки Учи, сквер «Журавли», территория на улице Дзержинского в Ивантеевке, а также бульвар в микрорайоне Дзержинец — здесь продолжат обустройство, приостановленное зимой.

Кроме того, с наступлением теплой погоды дорожные службы занялись ямочным ремонтом. Также идет уборка мусора, мойка дорожного покрытия и автобусных остановок. Эти меры призваны улучшить городскую среду и сделать жизнь местных жителей комфортнее.