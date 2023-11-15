Городской округ Пушкинский выиграл региональный чемпионат по оказанию первой помощи

«Одна из ценностей Движения — это добро и взаимопомощь. Добрым может быть только очень сильный человек, который всегда готов помочь ближнему. Если так случится, что на улице, в метро или где-то в общественном месте кому-то станет плохо, то вы сможете первыми оказать первую помощь, потому что вы и есть Первые. А Первые всегда придут на помощь», — отметил председатель «Движения Первых» в Подмосковье Юрий Макеев.