Городской округ Пушкинский выиграл региональный чемпионат по оказанию первой помощи
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкино]
В городском округе Щелково прошел региональный чемпионат по оказанию первой помощи. Участие в нем приняли 250 активистов «Движения Первых». Об этом в сообщили в пресс-службе подмосковного отделения.
Целью чемпионата является определение лучших команд участников Всероссийского проекта «Первая помощь», проверка уровня знаний и практических навыков, а также повышение готовности школьников и студентов к оказанию первой помощи пострадавшим до приезда бригады скорой медицинской помощи.
«Одна из ценностей Движения — это добро и взаимопомощь. Добрым может быть только очень сильный человек, который всегда готов помочь ближнему. Если так случится, что на улице, в метро или где-то в общественном месте кому-то станет плохо, то вы сможете первыми оказать первую помощь, потому что вы и есть Первые. А Первые всегда придут на помощь», — отметил председатель «Движения Первых» в Подмосковье Юрий Макеев.
По итогу соревнований первое место занял Городской Пушкинский округ, второе — Воскресенск и третье — Щелково.
Партнерами чемпионата выступили региональное отделение Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры медики», региональное отделение Всероссийского общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», региональное отделение «Российского красного креста».