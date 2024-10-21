Городской округ Шатура поделился опытом по развертыванию ПВР

В Шатуре были созданы специальные помещения для приема пострадавших в доме культуры им. Косякова, расположенном в Рошале.

В доме культуры были созданы зоны для отдыха, стационарные и мобильные пункты питания, а также комнаты для психологической помощи и для матерей с детьми. На подготовку ушло всего три часа. При ЧС, пожаре или затоплении здесь могут разместиться до 150 человек.

Если кто-то из эвакуированных потерял свои документы, с их восстановлением поможет сотрудник МФЦ. Кроме того, в ДК предусмотрено убежище на случай объявления воздушной тревоги.

По словам начальника пункта временного размещения и директора Дома культуры имени А. А. Косякова, убежище оснащено центральным водоснабжением, водоотведением, пожарной сигнализацией и принудительной вентиляцией. Это обеспечит комфортное пребывание людей в случае воздушной тревоги на длительное время, как сообщил Сергей Никонов.

Кроме того, медицинские специалисты организовали мастер-класс, посвященный оказанию первой помощи. В случае экстренной ситуации в городском округе Шатура готово к развертыванию 19 пунктов временного размещения. Регулярные тренировки по их организации помогают обеспечить слаженность действий в кризисных ситуациях.